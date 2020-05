Comércio de rua abre portas esta segunda-feira

A primeira fase do plano de desconfinamento do Governo tem início esta segunda-feira, dia em que cabeleireiros, livrarias e outros estabelecimentos de comércio local retomam atividade com a imposição de novas regras, pois passa a ser obrigatório a utilização de máscara em lojas e transportes públicos. A situação será avaliada a cada 15 dias.

O que muda a partir hoje:

Confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa.

Dever geral de recolhimento domiciliário

Uso obrigatório de máscaras em transportes, nos serviços de atendimento ao público, nas escolas (incluindo crianças com mais de 6 anos) e nos estabelecimentos comerciais e de serviços abertos ao público.

Lotação máxima de cinco pessoas por 100 metros quadrados em espaços fechados.

Permitida a presença de familiares em funerais.

Conheça o plano do desconfinamento do país:

4 de maio

balcões desconcentrados dos serviços públicos;

Comércio local (lojas até 200 metros quadrados);

Cabeleireiros, barbeiros, manicures e similares;

Livrarias;

Comércio automóvel;

Bibliotecas e arquivos;

Prática de desportos individuais ao ar livre.

18 de maio

Lojas até 400 metros quadrados;

Aulas presenciais nos 11º e 12º anos;

Creches;

Museus, monumentos e palácios;

Galerias de arte.



30 – 31 de maio

Celebrações religiosas coletivas;

I Liga de Futebol e Taça de Portugal.

1 de junho