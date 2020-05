Câmara de Gouveia reabre alguns serviços de atendimento ao público

A Câmara de Gouveia reabriu alguns dos seus serviços esta segunda-feira, no âmbito de um plano de desconfinamento municipal que inclui várias fases.

Na primeira voltaram funcionar a receção do município, o Balcão Único e o Gabinete de Inserção Profissional (GIP) no seu horário habitual de atendimento, das 9 às 14 horas e das 14 às 17h30, anunciou a autarquia. Esta reabertura implica a observância de medidas de segurança, tais como a fixação da lotação máxima dentro dos serviços: um munícipe de cada vez na receção e no GIP – neste caso mediante marcação prévia – e dois no Balcão Único.

Os cidadãos devem também aguardar vez no exterior dos edifícios e usar máscaras (funcionários e munícipes), mantendo o distanciamento social durante o atendimento e nas filas de espera. Entretanto, o município prolongou até 18 de maio a Declaração de Situação de Alerta Municipal.