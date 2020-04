ASAE recebeu cerca de 4.500 denúncias, a maioria por preços especulativos

A Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE) recebeu num mês cerca de 4.500 denúncias, 75 por cento das quais no contexto da pandemia de Covid-19, a maioria sobre a prática de preços especulativos em produtos como máscaras, álcool e álcool gel.

Segundo os dados divulgados esta quinta-feira, entre 13 de março e 14 de abril foram ainda recebidas denúncias relativas à prática do crime de desobediência, no contexto das normas específicas definidas no quadro do Estado de Emergência em vigor, e outras relativas ao incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene.

Quanto à distribuição regional das denúncias, a maioria (47 por cento) referem-se aos distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal, 36 por cento envolvem toda a região norte (Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança, 9 por cento dizem respeito aos distritos de Aveiro, Leiria, Viseu Castelo Branco e Guarda, 23 por cento ao Algarve e 2 por cento ao Alentejo.