Sp. Covilhã regressa às vitórias

O Sp. Covilhã regressou esta segunda-feira às vitórias ao vencer 2-1 no terreno do Varzim, em jogo da 21ª jornada da IIª Liga.

O primeiro golo da partida surgiu aos 13’, por intermédio do capitão Gilberto, e dois minutos depois foi Enoh que aumentou a vantagem dos covilhanenses.

Os locais reduziram no início do segundo tempo com um golo de defesa Luís Pedro. Foi a primeira vitória da era Bizarro no comando técnico.

Com este resultado, o Covilhã subiu para o 13º lugar, com 22 pontos, e ganhou algum fôlego na classificação.