NERGA promove sessão online turismo acessível e inclusivo

O NERGA – Associação Empresarial da Região da Guarda promove esta terça-feira, a partir das 10 horas, a segunda sessão online sobre o tema “O Turismo Acessível e Inclusivo”.

O objetivo é «conhecer e estudar em profundidade a realidade do setor turístico, delinear estratégias de promoção da cooperação, desenvolver uma abordagem conjunta do setor turístico e promover a competitividade do território», adiantam os promotores. A sessão decorre na na plataforma Zoom e a inscrição é gratuita, mas obrigatória (através do link: https://zoom.us/webinar/register/WN_P5ZGmm3DS3-yJbEuOwfUzg).

A iniciativa enquadra-se no ciclo “Desafios e Oportunidades do Turismo em Territórios Transfronteiriços”, realizado no âmbito do projeto BIN SAL EMPREENDE: Uma Raia Empreendedora, e é promovida pelo NERGA em conjunto com a Associação de Municípios da Cova da Beira, a Diputación de Salamanca, o Instituto Politécnico da Guarda, a Asprodes Plena Inclusión Castilla y León e a Fundación General de la Universidad de Salamanca.