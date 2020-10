Sp. Covilhã e Feirense empatam sem golos

O Sp. Covilhã obteve um empate moralizador na visita ao Feirense, um candidato à subida, no sábado, em jogo da quinta jornada da IIª Liga. Os serranos pontuaram pela segunda jornada consecutiva após três derrotas seguidas no início do campeonato.

A primeira parte foi dominada pelos locais, orientados por Filipe Rocha, ex-técnico do Covilhã, e podiam ter marcado aos 3’, num remate frontal de Feliz travado por Léo Navacchio. O guardião serrano esteve em destaque neste primeiro tempo ao evitar o golo dos fogaceiros nos remates de Fábio Espinho (14’), João Tavares (20’) e Fati (31’). Neste período os visitantes tiveram uma contrariedade, quando o capitão Gilberto teve de ser substituído na sequência de uma lesão. Mas esta saída não fez desmoronar a “muralha” defensiva montada por Capucho para Santa Maria da Feira e a equipa até melhorou até ao intervalo protagonizando alguns remates.

O Feirense continuou muito ofensivo na segunda parte e voltou a estar perto de inaugurar o marcador aos 47’, mas Léo Navacchio estava em tarde inspirada e defendeu o remate colocado de Feliz. Com a vitória na mira, os anfitriões aumentaram a pressão e criaram novamente perigo num contra-ataque, aos 58’, quando Zé Ricardo surgiu à entrada da área e rematou ao lado da baliza covilhanense. Bem organizados a nível defensivo, os “leões” da serra conseguiram controlar as investidas da equipa de Santa Maria da Feira, que podia ter marcado aos 90’, mas o remate colocado de Mica saiu muito perto do poste da baliza de Léo Navacchio.

Ficha de jogo:

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve)

Árbitros assistentes: Pedro Sancho e Daniel Santos

Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira

Feirense – 0

Bruno Brígido, Diga, Gui Ramos, Pedro Monteiro, Zé Ricardo, Latyr, João Tavares (Washington, 74’) Fati (Agdon, 74’), Feliz (Mica, 86’), Fábio Espinho (Edson Farias, 68’) e Fabrício (João Victor, 74’)

Treinador: Filipe Rocha

Sp. Covilhã – 0

Léo Navacchio, Jean Filipe, Jaime, André, Edwin Vente, Gilberto (N’Dao Lamine, 32’), Filipe, Gleison (Léo Cá, 46’), Gui Inters (Daffe, 79’), Deivison (Areias, 46’) e Enoh (João Cardoso, 87’)

Treinador: Nuno Capucho

Golos: Não houve

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Monteiro (20’), Filipe (29’), Latyr (37’), Gui Inters (70’) e Edwin Vente (82’).