Ricardo Teodósio terceiro no Alto Tâmega

O piloto da ARC Sport, de Aguiar da Beira, Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5) foi terceiro no Rali do Alto Tâmega, que terminou no domingo e foi ganho por Bruno Magalhães. O algarvio, campeão nacional em título, fechou o pódio, com mais 34 segundos do que o vencedor, mas somou os três pontos do triunfo na “power stage”. Com este resultado, o lisboeta da Hyundai i20 R5 ascendeu à liderança do Campeonato de Portugal de Ralis após a quarta prova do calendário de 2020.

O segundo classificado da competição nortenha foi Armindo Araújo (Skoda Fabia R5), que liderava o Nacional e desceu uma posição, enquanto Ricardo Teodósio segue no terceiro lugar.