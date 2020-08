Ralis: Ricardo Teodósio oitavo na Madeira

A dupla Ricardo Teodósio e José Teixeira, no Skoda Fabia R5 Evo, preparado pela ARC Sport, de Aguiar da Beira, terminou no oitavo lugar do Rali Vinho da Madeira, que decorreu sexta e sábado.

O resultado complica as contas do atual campeão nacional na defesa do título, que desceu para o quarto lugar do Nacional de Ralis, liderado por Armindo Araújo (Skoda Fabia R5 Evo). A prova foi ganha por Miguel Nunes (Skoda Fabia R5 Evo). Ricardo Teodósio só conseguiu encontrar as afinações ideais perto do final do rali madeirense, o que o impediu de alcançar uma melhor classificação. O Rali do Alto Tâmega é a próxima etapa do Campeonato de Portugal e realiza-se de 28 a 30 deste mês.