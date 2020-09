Penafiel é o primeiro adversário do Sp. Covilhã

Já é conhecido o calendário da IIª Liga, que arranca a 13 de setembro. Na jornada inaugural o Sp. Covilhã, 11º classificado na última época, desloca-se ao terreno do Penafiel e sete dias depois recebe o Cova da Piedade.

Na terceira jornada, agendada para dia 23, a equipa orientada por Daúto Faquirá visita o recém-promovido Vizela e na seguinte (dia 27) joga no Santos Pinto com o Varzim, defrontando a 4 de outubro o Feirense em Santa Maria da Feira. O dérbi beirão com o Ac. de Viseu está agendado para 24 de janeiro de 2021, na Covilhã, na 17ª e última jornada da primeira volta. O campeonato termina a 19 de maio. Para esta temporada os serranos já contrataram doze reforços, são eles os defesas Edwin Vente (ex-Gil Vicente), David Santos (ex-Canelas), André Almeida (ex-Real Sport) e Jean Felipe (ex-Chaves, cedido pelo Portimonense); os médios N’Dao Mohamed Lamine (ex-Lokeren, Bélgica), Tiago Morgado (ex-Real Sport), João Cardoso (ex-Estoril Praia) e Russel Sandio (ex-Condeixa) e os avançados Jaiminho (ex-Rio Ave), Leo Cá (ex-Lourosa), Lewis Enoh (ex-Casa Pia) e Emmanuel Evaristus (ex-Bragança).

Continuam Igor Araújo, Bruno Bolas, Tiago Moreira, Joel Vital, Jaime Simões, Gilberto Silva, Filipe Cardoso, Gui Inters, Daffé e Inusah, enquanto Carlos Henriques, Zarabi, Brendon, Daniel Martins, Soares, Jean Batista, Guilherme Rodrigues, Rodrigo António, Leandro Pimenta, Mica Silva, Rodrigo Martins, Bonan e Kukula deixaram o clube.