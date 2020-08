Municípios do Douro Superior apoiados com 390 mil euros para a prática de BTT

O Turismo de Portugal vai apoiar com cerca de 390 mil euros uma candidatura da Associação de Municípios do Douro Superior para a criação da Grande Travessia BTT do Douro Internacional e Vinhateiro.

O projeto vai passar pelos concelhos de Miranda do Douro, Mogadouro, Carrazeda de Ansiães, Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Vila Nova de Foz Côa e Figueira de Castelo Rodrigo, estes dois últimos no distrito da Guarda. A rota terá uma extensão de 275 quilómetros e vários centros de BTT como locais de apoio aos seus utilizadores, nomeadamente centros finais de apoio de cada uma das etapas. A iniciativa é comparticipada em 70 por cento pela Linha de Apoio à Valorização do Interior, do Turismo de Portugal, sendo os restantes 30 por cento suportados pela associação intermunicipal.