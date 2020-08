Trancoso inaugurou obras de mais de 805 mil euros

A Câmara de Trancoso inaugurou esta sexta-feira quatro de seis obras e que vão contribuir para a «tornar a cidade mais atrativa, solidária e amiga dos animais», disse Amílcar Salvador, presidente do município, na cerimónia realizada esta tarde que contou a com a presença da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

A rotunda da Batalha de Trancoso, onde prontifica um imponente monumento dedicado à celebre refrega que deixou os castelhanos “a pão e laranjas” e presta homenagem a Gonçalo Vasques Coutinho; a requalificação do troço urbano da EN226; o Centro de Recolha de Animais e o Centro de Inovação e Desenvolvimento Social foram as empreitadas inauguradas e totalizam um investimento superior a 805 mil euros.

A intervenção no estádio municipal, que incluiu a instalação de uma pista de atletismo homologada pela Federação, e a modernização do posto de turismo serão inauguradas em setembro. Para a ministra do Trabalho, «a pandemia tem que nos abanar para nos focarmos naquilo que faz a diferença e é essencial». Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.