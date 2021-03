Exclusão do desporto do PRR é «prejudicial»

A Associação de Basquetebol da Guarda (ABG) acusa o Governo de ter uma posição «negligente» ao não incluir o desporto no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), contrariando indicações internacionais nesta área, nomeadamente do Parlamento Europeu.

«Esta é uma posição incompreensível e que lesa gravemente a recuperação deste sector que tanto contribui para a nossa sociedade», refere a direção da ABG, liderada por Tiago Nascimento, segundo a qual o desporto enfrenta «uma indiferença declarada e prejudicial» no PRR. «Os reflexos desta indiferença verificar-se-ão a médio prazo, quer na queda do nível de excelência, quer ao nível da formação – desporto infantojuvenil», alerta a associação, sublinhando que o setor vai ter «grande dificuldade» para recuperar da atual crise. A tomada de posição foi aprovada na Assembleia-Geral que aprovou as contas de gerência de 2020 e o plano de atividades para 2021. Nesta sessão foi também aprovado o estatuto de sócio honorário para Mário Figueiredo, dirigente e treinador do Clube Camões, de Gouveia, pela sua dedicação ao basquetebol «ao longo de mais de 20 anos».