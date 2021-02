Covilhanense Ricardo Brancal nos Mundiais de Esqui

O covilhanense Ricardo Brancal é um dos três atletas que representam Portugal nos Mundiais de esqui alpino, que estão a decorrer na localidade italiana de Cortina D’Ampezzo até dia 21.

De acordo com a Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP), além de Ricardo Brancal, de 24 anos, a residir em Itália, vão competir os lusodescendentes Vanina Guerrillot de Oliveira, de 18 anos, e Baptiste Aranjo, de 19 anos, que se estreia na comitiva portuguesa. Os primeiros já tinham representado Portugal em Are (Suécia), nos campeonatos de 2019. Os três esquiadores lusos competem nas provas de slalom e slalom gigante, em pista a partir do dia 18. A primeira descida de slalom feminino está marcada para o dia seguinte e a masculina para dia 20. Para o presidente da FDIP, o também covilhanense Pedro Farromba, a ambição de os nossos representantes pontuarem em provas da Federação Internacional de Esqui com vista à qualificação olímpica. «Já terminámos com atletas entre os 50 melhores do mundo. O nosso objetivo continua a ser esse, chegarmos às finais, numa ótica de crescimento da modalidade em Portugal», salienta o dirigente, que espera ter «a maior missão de sempre nos próximos Jogos Olímpicos de Inverno».