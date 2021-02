Casos de Covid no Penafiel adiam jogo com Sp. Covilhã

O Penafiel anunciou esta terça-feira que tem 14 casos positivos de Covid-19 no clube, entre os quais doze jogadores, o que ditou o adiamento do jogo de quarta-feira contra o Sp. Covilhã.

«Todos os elementos positivos estão bem, apesar de sintomáticos, e a ser acompanhados pelo departamento clínico e as autoridades de saúde», referiu o clube em comunicado. Da lista de infetados fazem ainda parte um elemento do “staff” de apoio e um elemento da equipa técnica.

O delegado de saúde local já decretou o isolamento profilático de todos os «restantes elementos do plantel, da equipa técnica e do “staff” de apoio». A partida da 18ª jornada da IIª Liga, agendada para as 20 horas no Santos Pinto, será disputada em data a definir.