Foi novamente adiado o jogo em atraso da 5ª jornada do Campeonato de Portugal entre o Castro Daire e o Vila Cortês do Mondego.

A partida tinha sido reagendada para este domingo, mas teve de ser protelada devido a um caso positivo de Covid-19 no plantel do clube do concelho da Guarda, tendo já sito tomadas as respetivas medidas de segurança determinadas pela Direção-Geral da Saúde.

O encontro foi marcado para 3 de março.