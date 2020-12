Centro comercial La Vie em modo Natal

O centro comercial La Vie Guarda já começou a programação de Natal. A decorrer até ao dia 14 está a iniciativa “Carta ao Pai Natal”, em que as crianças podem deixar as cartas no marco do correio do piso 1. Todas as crianças serão presentadas, mas as 10 melhores cartas terão uma surpresa diferente.

Para os mais novos haverá ainda ateliers de Natal durante os próximos dois fins de semana de dezembro, que, devido à pandemia, serão transmitidos online. Já para incentivar as compras no La Vie Guarda, o centro comercial está a oferecer vales no valor de oito euros aos clientes que fizerem compras acima de 30 euros. Os vales que vão ser atribuídos até dia 22 deverão ser gastos na praça da restauração até 30 de dezembro. Outra iniciativa são sessões de cinema gratuitas aos domingos para os filmes “Spycies” (dia 13) e “Liga dos Animais Fantásticos” (dia 20).