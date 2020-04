Associação de Atletismo da Guarda suspende atividades

A Associação de Atletismo da Guarda (AAG) deliberou suspender toda a sua atividade e manter a sede encerrada, duas medidas implementadas desde 13 de março por causa da pandemia da Covid-19.

«Esta suspensão manter-se-á por tempo indeterminado, tendo em vista salvaguardar os interesses de saúde pública», acrescenta a AAG, que irá avaliar «eventuais soluções» perante o evoluir da situação em conjunto com a Federação Portuguesa de Atletismo. As medidas serão revertidas quando for «ultrapassado o estado atual e estejam garantidas as condições de saúde e de segurança de todos os agentes desportivos».