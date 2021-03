Ana Campos vai ao Mundial de Esgrima de cadetes e juniores

Ana Campos, promissora atleta do Penta Clube da Covilhã/Clube Desportos de Combate do Fundão, foi convocada para integrar a seleção portuguesa que vai participar nos Campeonatos de Mundo de Esgrima de cadetes e juniores, que terão lugar em abril, no Cairo (Egipto).

A jovem fundanense vai competir na arma de sabre e foi convocada pela Federação Portuguesa de Esgrima, fruto dos resultados alcançados a nível nacional e internacional, bem como o trabalho desenvolvido nestas duas épocas atípicas. A esgrimista já tinha participado nos Europeus de Cadetes no ano transato. Segundo o PCC, os objetivos de Ana Campos são conseguir «uma prestação honrosa e que lhe permita obter o estatuto de alto rendimento». A comitiva lusa será composta por mais de duas dezenas de atletas divididos pelos escalões de cadetes e juniores nas três diferentes armas: espada, sabre e florete.