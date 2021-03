IPG e CVRBI criam pós-graduação em enoturismo

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) vai ministrar uma pós-graduação em enoturismo, no âmbito de uma parceria com a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), para «aumentar a qualidade» e formar mão-de-obra qualificada para o turismo do vinho na região.

O novo curso de especialização avançada começa em junho e terá a duração de oito meses, segundo os promotores. «É uma parceria estratégica com uma entidade que conhece bem as necessidades da região», destaca o presidente do IPG, Joaquim Brigas.

A formação vai decorrer nas instalações do IPG e da CVRBI, sedeada na Guarda, e irá preparar profissionais em matérias de gestão e de marketing aplicados ao enoturismo e ao património gastronómico. As aulas serão lecionadas por professores do Politécnico em conjunto com os profissionais altamente qualificados da indústria do vinho, como o enólogo Anselmo Mendes, o empresário e professor de viticultura João Paulo Gouveia, o jornalista e crítico de vinhos Fernando Melo, e o professor Bianchi de Aguiar, entre outros.

O novo curso, segundo as entidades promotoras, surge após constatarem que existe “falta de mão-de-obra qualificada no turismo do vinho”.