Académica dá lição de eficácia ao Sp. Covilhã

O Sp. Covilhã de Nuno Capucho perdeu ao fim de seis jornadas na IIª Liga. Aconteceu no domingo, em Coimbra, onde a Académica venceu os serranos por 2-1 em jogo da 10ª jornada.

Depois de um início de jogo com muita pressão e passes errados das duas equipas, os “estudantes” inauguraram o marcador aos 14’, por Traquina, que finalizou um cruzamento rasteiro de Bruno Teles para a área após defesa incompleta do guarda-redes visitante. Os covilhanenses reagiram e rondaram com perigo a baliza dos locais, que poderiam ter sofrido o golo da igualdade aos 30’, mas o remate de Gui Inters passou a centímetros do poste da baliza da “Briosa”. Contra a corrente do jogo, a Académica voltou a marcar aos 41’, num contra-ataque iniciado por Fabinho e concluído da melhor forma pelo marroquino Bouldini.

A intensidade do jogo aumentou no segundo tempo, com os covilhanenses a terem a nova oportunidade aos 60’, num remate de fora de área de Tiago Moreira, após cruzamento atrasado de Jean Filipe. Pela Académica foi Fabinho que falhou de forma flagrante aos 78’ e, no minuto seguinte, o remate cruzado de João Mário rasou o poste da baliza do Covilhã. O mesmo aconteceu ao cabeceamento de Deivison já em período de descontos. Os “leões da serra” só conseguiram marcar o golo de honra aos 94’, quando Areias, na área, aproveitou um passe ao segundo poste na sequência de um livre indireto. O resultado não afetou a classificação dos serranos, que permanecem no 8º lugar, com 14 pontos, e recebem o Chaves, 7º, na próxima segunda-feira.

Ficha de jogo

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto)

Árbitros assistentes: Hugo Santos e André Costa

Estádio Cidade de Coimbra

Académica – 2

Mika, Fabiano, Rafael Vieira, Silvério, Bruno Teles, Dias, Mimito (Chaby, 89’), Fabinho (Guima, 84’), Sanca (João Mário, 72’), Traquina e Bouldini (Rafael Furtado, 89’)

Treinador: Rui Borges

Sp. Covilhã – 1

Léo Navacchio, Tiago Moreira, André, João Vital, Jean Filipe, Gilberto, Lamine (Filipe, 46’), Gleison, Gui Inters (Areias, 81’), Enoh (Deivinson, 69’) e Daffe (Léo Cá, 69’)

Treinador: Nuno Capucho

Golos: Traquina (14’), Bouldini (41’) e Areias (90’+4’)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lamine (42’) e Fabiano (55’).