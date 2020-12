Guarda sob aviso amarelo devido à previsão de neve e vento forte

Os distritos da Guarda e Castelo Branco estão sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve acima de 1.400/1.600 metros, descendo gradualmente a cota para 700/900 metros, entre as 0 horas e as 18 horas de sexta-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) determinou o mesmo aviso para as duas regiões, entre as 21 horas de desta quinta-feira e as 12 horas de sexta-feira, mas por causa da previsão de vento forte de noroeste, «com rajadas até 95 quilómetros por hora nas terras altas».