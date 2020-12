Teatro do Calafrio estreia peça inspirada em clássico da Antiguidade

O Teatro do Calafrio estreia “Asno de Ouro – Metamorfoses” esta quinta-feira (19 horas) no TMG, que coproduz esta criação.

Com reposição na sexta, à mesma hora, e no sábado (11 horas), a peça inspira-se no clássico satírico “O Burro de Ouro”, de Lucius Apuleius, o único romance latino da Antiguidade que sobreviveu na íntegra e um dos mais antigos textos e referências da prosa ocidental. Trata-se de uma obra que continua atual, pois fala «do poder das transformações num mundo em constante metamorfose», adianta o grupo guardense. «Este “Asno de Ouro” revela-se, assim e agora, como um exemplo de uma catarse necessária, uma carnavalização representada pela tendência de oposição à norma, uso do instinto, revolta, crítica, em suma, uma negação de valores maiores ou socialmente aceites», acrescenta o Calafrio. Luciano Amarelo é o autor da versão cénica e da encenação e também interpreta com Diogo Freitas.