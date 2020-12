UBI participa em projeto aprovado pela Agência Espacial Europeia

Jorge Maia, docente do Departamento de Física da Universidade da Beira Interior (UBI), está envolvido num projeto de investigação internacional aprovado pela Agência Espacial Europeia (ESA).

O docente e membro integrado no LIP – Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas – faz parte da equipa de investigadores portugueses e italianos do projeto intitulado “Ageing of Ge/Si and CZT samples for sensors and Laue lenses”.

O projeto consiste no estudo dos «efeitos do ambiente espacial sobre materiais e tecnologias em desenvolvimento para missões de observação do Universo em raios gama», segundo comunicado enviado a O INTERIOR.

A participação neste estudo pode representar «um avanço na investigação made in-UBI na área da instrumentação nuclear para astrofísica», lê-se na nota de imprensa.