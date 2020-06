Teatro Cine de Gouveia abre na sexta, TMG só em julho

O Teatro Cine de Gouveia reabre esta sexta-feira e é o primeiro equipamento cultural a retomar a sua atividade na região.

O espaço estava encerrado desde 13 de março, na sequência do plano de confinamento municipal devido à pandemia da Covid-19, e vai funcionar de acordo com as regras definidas pelo Ministério da Cultura e pela Direção-Geral de Saúde. Entre elas está o uso obrigatório de máscara, a definição de uma lotação máxima que assegure, pelo menos, um lugar de espaçamento entre espetadores, a marcação de lugares e a higienização dos espaços entre espetáculos ou sessões. Para já reabre a bilheteira do Teatro Cine, cuja programação irá começar a ser divulgada brevemente e de forma gradual. Na Guarda, o TMG só volta a funcionar em julho com o Festival de Jazz e Blues, que terá lugar na esplanada do café-concerto entre os dias 1 e 11 desse mês e cujo cartaz também será anunciado brevemente.

Os concertos terão lugar ao fim de tarde e no local serão asseguradas todas as normas sanitárias indicadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS) para que público, artistas e equipas técnicas estejam em segurança. A atividade do TMG foi cancelada a 16 de março devido à pandemia da Covid-19 e o município decidiu manter encerrado ao público o grande e pequeno auditórios durante o Verão. A sua reabertura está agendada para setembro, com «uma programação especial a anunciar oportunamente», refere a autarquia em comunicado enviado a O INTERIOR.