Richard Zimler no “Café Literário”

O romancista Richard Zimler é o próximo convidado do “Café Literário para Miúdos e Graúdos”, cuja próxima sessão vai decorrer online no dia 18, a partir das 10 horas.

A tertúlia será transmitida no canal de Youtube e na

página de Facebook da Biblioteca Municipal da Covilhã e terá como

moderador Tito Couto. Richard Zimler (1956) é um escritor norte-americano radicado em Portugal que publicou onze romances, uma coletânea de contos e cinco livros infantis nos últimos 23 anos. Uma das suas obras mais famosas intitula-se “O Último Cabalista de Lisboa”, bem como “A Sétima Porta”. Autor de referência na literatura, tem diversas obras no Plano Nacional de Leitura e já recebeu diversos prémios pelo seu trabalho, incluindo o National Endowment of the Arts Fellowship in Fiction EUA) em 1994. Richard Zimler tem a sua obra traduzida em 23 línguas.