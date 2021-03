Covilhã lidera projeto regional de valorização do rio Zêzere

“Este Zêzere que nos Une” é a designação do projeto liderado para Câmara da Covilhã para a valorização e preservação daquele rio como património natural e identitário.

A iniciativa já foi aprovada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), tendo garantido uma comparticipação financeira de aproximadamente 300 mil euros do Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional (FEDER). O projeto vai ser desenvolvido em parceria com as autarquias de Belmonte, Fundão e Manteigas e terá como base um programa cultural em rede inspirado no património natural da Grande Rota do Zêzere (GRZ). O objetivo é potenciar o território como destino turístico sustentável através do programa “As Artes em Diálogo com o Zêzere”, que inclui a realização de espetáculos de música, dança, teatro, artes performativas, entre outros, nos municípios envolvidos. Há também “O Zêzere, os Plásticos e as Artes Plásticas” para alertar para as questões ambientais e para a poluição, através de uma residência artística de um conceituado artista plástico que vai reutilizar lixo recolhido no Zêzere ou nas zonas envolventes dos quatro municípios.

Finalmente, “O Zêzere em Fotografia” consistirá na contratação de fotógrafos de referência, locais e nacionais, para participarem em projetos fotográficos sobre o rio, que serão impressos em grandes formatos e colocados ao longo da GRZ, e para realizarem “masterclasses”, workshops e passeios fotográficos abertos à comunidade. Para o presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, esta candidatura vai permitir concretizar «um grande projeto regional de promoção e desenvolvimento do património natural e cultural». Segundo a autarquia, a atual situação pandémica poderá provocar alterações, mas o período de execução previsto para esta iniciativa vai de janeiro de 2021 a junho de 2022. O rio Zêzere nasce na Serra da Estrela, a cerca de 1.900 metros de altitude, junto ao Cântaro Magro e atravessa os concelhos de Manteigas, Guarda, Belmonte, Covilhã e Fundão, sendo um afluente do Tejo.