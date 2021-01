Morreu João Cutileiro

O escultor João Cutileiro morreu esta terça-feira, aos 83 anos, informou a diretora regional de Cultura do Alentejo.

Segundo Ana Paula Amendoeira, o artista plástico estava internado num hospital de Lisboa com graves problemas do foro respiratório. Com uma vasta obra escultórica espalhada pelo país, João Cutileiro escolheu Évora para trabalhar e viver, tendo cedido todo o seu espólio à cidade alentejana «para poupar os meus filhos de ficarem com isto, palavra de honra», confessava aos jornalistas.