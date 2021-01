Aulas presenciais suspensas no 3º ciclo do ensino básico e secundário de Fornos de Algodres

O Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres suspendeu as aulas presenciais para os alunos do 3º ciclo do ensino básico e do secundário para evitar a propagação de infeções por Covid-19 no concelho.

Manuel Fonseca, presidente da autarquia, confirmou que a decisão foi tomada pelo município, em articulação com o Agrupamento de Escolas, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e a Unidade Local de Saúde da Guarda, «tendo em conta a situação epidemiológica do concelho».

Segundo o autarca, as aulas presenciais estão suspensas até dia 18 para os alunos dos 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º anos. Manuel Fonseca adiantou que a medida foi tomada «por prevenção», após terem surgido surtos de infeções pelo novo coronavírus em dois lares de idosos do concelho.