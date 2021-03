Luís Da Cruz estreia exposição vídeo

Luís Da Cruz estreia esta quinta-feira (17 horas) a exposição vídeo “Suspensão”, em “streaming”, no âmbito da candidatura da Covilhã a Cidade Criativa da UNESCO em Design.

A mostra tem «muito a ver» com a época que estamos a viver e exprime «a suspensão da vida em obras que gritam a condição humana de resistência, de vontade, de convicção de que o Homem irá mais uma vez suplantar e superar, reconquistar a vida e sair da suspensão», afirma o multifacetado artista plástico natural da Covilhã. A transmissão, realizada a partir do nº 56 da Rua D. Nuno Álvares Pereira, pode ser acompanhada em direto no site www.luisdacruzart.com e na página de Facebook do município. Artista multimédia, designer e curador, Luís Da Cruz possui formação em Design e Arquitetura e no início da carreira colaborou com Pierre Cardin, supervisionando a reconstrução, renovação e decoração de edifícios, apartamentos, hotéis, restaurantes e “showrooms”.

Fundou e coordenou o DCDC (1995-2000), uma empresa de projeto e consultoria na área da decoração, e o Musée Maison em Nova Iorque (2006-2018), um centro de estudos, residência artística e oficina comunitária. Ainda este ano, Luís Da Cruz vai abrir uma galeria de arte contemporânea no centro histórico da Covilhã. A futura “MuseuMansão” está atualmente em obras na Rua da Barbacã e terá diferentes setores de criação ligados à porcelana, metal, pintura e escultura, além de um espaço de jardim, lúdico, para partilhar ideias e expor.