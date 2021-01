Jorge Palma e ópera “O Barbeiro de Sevilha” em destaque este mês no TMG

O concerto solidário de Jorge Palma, a atuação de Samuel Úria (dia 14) e a ópera “O Barbeiro de Sevilha” (dia 30) são os principais destaques da programação de janeiro do Teatro Municipal da Guarda (TMG).

Esta sexta-feira (19 horas) sobe ao palco Jorge Palma para um concerto integrado numa campanha solidária da “Missão Continente” denominada “Todos Por Todos”, cujas receitas e alimentos revertem para a União Audiovisual, uma entidade que surgiu durante a pandemia para apoiar os trabalhadores da cultura que perderam o emprego. O TMG é uma das onze salas de espetáculos que aderiram a esta campanha.

No sábado (11 horas regressa o ciclo “Famílias ao Teatro” com a peça “Car12 – A Grande Viagem”, do ACERT. Este mês pode assistir ainda aos concertos de Samuel Úria (dia 14) e do guitarrista guardense João Amaro (dia 15), bem como visitar a instalação sonora, “Suspenso Propenso” de João Louro, no “foyer”.

No dia 23 (16h30) há o espetáculo de novo circo “This is Me”, da Companhia Chapitô, e sete dias depois a ópera regressa ao grande auditório com a obra-prima de Rossini “O Barbeiro de Sevilha”, pela Operarte – Companhia de Ópera de Portugueses. O TMG adianta que vai passar a divulgar a sua programação mensalmente e que manterá em janeiro os horários dos espetáculos para as 19 horas durante os dias de semana e às 18 horas nos feriados e fins de semana.