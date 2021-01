Portugal registou esta sexta-feira o pior dia de sempre desde o início da pandemia da Covid-19

Esta sexta-feira é o pior dia de sempre da pandemia em Portugal. O país registou mais 118 mortes e 10.176 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo os dados do boletim epidemiológico da Direção-geral da Saúde (DGS) divulgado hoje.

Até agora o número mais elevado de óbitos era 98 e tinha sido registado a 13 de dezembro. No total, o país já confirmou 98.938 diagnósticos da doença causada pelo novo coronavírus e 7.590 óbitos.

Tal como as infeções e as mortes, o número de internamentos continua a aumentar e bateu hoje também um novo recorde com 3.451 doentes hospitalizados com Covid-19, o número mais elevado tinha sido 3.367, a 7 de dezembro. Destes, 536 estão em unidades de cuidados intensivos, outro número que também representa um recorde, igualado apenas a 29 de novembro.