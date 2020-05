Filmes do último CineEco em sessões online

O CineEco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela está a promover durante este mês a exibição online de curtas metragens exibidas na última edição.

Denominada “Fique em casa. Fique com o CineEco”, a iniciativa tem programadas mais de 30 curtas das competições Internacional e de Língua Portuguesa que serão divulgadas em sessões abertas às terças e sextas-feiras nas páginas do Youtube e Facebook do festival que se realiza anualmente em Seia. “Um de nós” (Rússia, 2018), “Aquametragem” (Portugal, 2018), “Pagar a promessa” (Portugal, 2018), “Na capa” (Irão, 2018), “O malabarista” (Brasil/Portugal, 2018), “Tempo profundo” (Noruega/Portugal, 2018), “Bem-vindo à sexta extinção” (Itália, 2018), “Amargo rio doce” (Brasil, 2019), “O rapaz que parou de respirar” (Itália, 2019), “17 dias de Maio” (Canadá, 2018), “Wildlings” (Portugal, 2018), “A criação do mundo” (México, 2019) e “Depois do fogo” (EUA, 2019), são alguns dos filmes escolhidos.

Entretanto, o CineEco também está a promover nas redes sociais a ação “Dê uma segunda oportunidade ao Planeta” (#giveearthasecondchance) para garantir que não se ignore «o que ficou visível para todos nestes tempos de pandemia». O objetivo é «despertar consciências e alertar para a importância de mudanças de paradigmas, para uma vida mais saudável e sustentável no planeta». Atualmente está a decorrer o período de inscrições de filmes concorrentes à 26ª edição do festival CineEco, que vai decorrer de 10 a 17 de outubro.