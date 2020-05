Câmara de Almeida empresta computadores e “routers” a alunos do concelho

A Câmara de Almeida celebrou um protocolo com o Agrupamento de Escolas local para disponibilizar 57 computadores portáteis e 36 “routers” de banda larga a alunos que tenham dificuldades com o ensino à distância.

«Com base numa listagem que o Agrupamento apresentou após levantamento de necessidades junto dos encarregados de educação, foram adquiridos equipamentos informáticos para empréstimo, de modo a que todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Almeida possam concluir o presente ano letivo com as devidas condições, tentando assim minimizar o impacto na aprendizagem escolar nas atuais circunstâncias», refere a autarquia numa nota publicada na sua página do Facebook.