Exposições de arte contemporânea abrem comemorações dos 10 anos do Museu do Côa

O Museu do Côa, em Vila Nova de Foz Côa, inicia este sábado as comemorações do 10º aniversário da sua abertura com a inauguração de duas exposições de arte contemporânea.

As mostras “O Desenho, força que nasce do silêncio“, de António Faria, com curadoria de Emília Ferreira, e “O Douro à tua frente”, de Sobral Centeno, serão inauguradas pelas 15 horas nas salas de exposição temporária do museu e resultam de uma parceria da Fundação Côa Parque com o Museu Nacional de Arte Contemporânea e a Fundação Museu do Douro, respetivamente. A sessão vai contar com a presença da secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira.