Eduardo Lourenço será membro honorário da Ordem dos Arquitetos

Eduardo Lourenço vai ser distinguido com o título de Membro Honorário pela Ordem dos Arquitetos, numa cerimónia que decorrerá esta sexta-feira.

A decisão partiu do conselho diretivo nacional, no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Arquitetura, justificando que a obra do filósofo e ensaísta, «singular, inventiva, extensa, revela a cultura portuguesa de um modo encantatório, também nas nossas fragilidades e assombros». Esta distinção é uma forma dos arquitetos portugueses «agradecerem ao professor Eduardo Lourenço, a inspiração para compreender e defrontar as adversidades do nosso contexto, e também a serenidade e a elevação da sua personalidade que servem de exemplo para todos nós», escreve o arquiteto Gonçalo Byrne, presidente do conselho directivo, num texto sobre a atribuição.