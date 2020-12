O concerto de Os Azeitonas previsto para este sábado no Teatro Cine de Gouveia foi cancelado e reagendado para 20 de fevereiro de 2021, anunciou a autarquia da “cidade-jardim”. A medida foi tomada por causa das restrições à mobilidade entre concelhos decretadas no âmbito do combate à pandemia da Covid-19, tendo o município decidido cancelar todas as atividades culturais programadas para este fim de semana, sessões de cinema incluídas.