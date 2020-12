Sistema SClínico Hospitalar nas Urgências da ULS Guarda

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda implementou o módulo de urgência SClínico Hospitalar nos hospitais Sousa Martins (Guarda), Nossa Senhora da Assunção (Seia) e Serviço de Urgência Básica de Foz Côa.

De acordo com um comunicado, o sistema foi disponibilizado em articulação com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) e respetivos fornecedores, tendo o processo de migração sido concluído «com sucesso» naquelas unidades de saúde do distrito da Guarda. A ULS acrescenta que «dispõe, agora, de uma aplicação única, comum a todos os prestadores de cuidados, em todos os âmbitos e centrada no utente». «O acesso à informação clínica do utente, a utilização e partilha dos dados com os profissionais de saúde das diversas áreas, bem como a sistematização dos mesmos, permitirá a uniformização de práticas e a recolha de informação a nível nacional, contribuindo, desta forma, para um melhor acompanhamento e prestação de cuidados de saúde ao cidadão», acrescenta a administração hospitalar.