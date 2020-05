BMEL divulga poemas e poetas online

Promover e «fazer ouvir» a poesia é o objetivo da iniciativa “Poemas do Alto Desassossego” que está a ser promovida online pela Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda.

A atividade está a decorrer na página de Facebook da BMEL e é coordenada por Daniel Rocha, professor, poeta, escritor, encenador e dramaturgo, com o objetivo de «fazer com que a poesia e os poetas se ouçam desde o ponto mais alto de Portugal». Nesse sentido, um grupo de poetas do distrito da Guarda juntou-se para dizer a sua poesia e a de alguns dos seus poetas preferidos, «partilhando-a com todos os que se encontram recolhidos nestes tempos de isolamento», refere a Câmara da Guarda. Participam Daniel Rocha, José Manuel Monteiro, Maria Afonso, Alexandre Gonçalves, Susana Augusto, Carlos Carvalheira e João Rebocho. Além desta ação poética, a biblioteca guardense tem dinamizado outras iniciativas nas suas plataformas digitais, como “Guardenses ilustres no mundo das letras”, “Na Guarda doutras eras”, “Curiosidades da imprensa local”, sugestões de livros para folhear online, histórias contadas pelos seus técnicos e desafios de escrita a partir de uma ilustração.