1.962 testes à Covid-19 realizados a funcionários das IPSS das Beiras e Serra da Estrela

O programa de despistagem de Covid-19 em instituições sociais de apoio a idosos, dinamizado pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, realizou mais de 36 mil testes em 1.350 instituições de todo o país.

Os dados constam de um comunicado enviado a O INTERIOR pelo gabinete da secretária de Estado da Ação Social, Rita Cunha Mendes, segundo o qual o Programa de Intervenção Preventiva em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas e Lares Residenciais foi entretanto alargado ao serviço de apoio domiciliário e às unidades de cuidados continuados integrados. «No âmbito deste programa, que testa os funcionários das instituições, assim como os utentes que tenham sintomas, já foram realizados mais de 36 mil testes em 1.350 lar de idosos, lar residencial, serviço de apoio domiciliário e unidades de cuidados continuados integrados», lê-se no documento. Estes testes são realizados em articulação com os ministérios da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Saúde e da Coesão Territorial.

«O objetivo é conseguir testar, progressivamente, todas as instituições do continente, onde não haja foco de infeção e que desenvolvam as respostas sociais referidas», adianta a tutela, lembrando que a iniciativa começou a 30 de março e conta atualmente com 18 parceiros, entre universidades, institutos politécnicos, hospitais e laboratórios certificados pelo Instituto Nacional de Saúde. A capacidade diária contratualizada é de cinco mil testes e a sua operacionalização é concretizada em articulação com as comunidades intermunicipais, as autoridades de saúde locais, os centros distritais do Instituto da Segurança Social e com os secretários de Estado que asseguram a coordenação regional do combate à pandemia.

O comunicado adianta que o rastreio à Covid-19 nos 15 concelhos da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) teve início a 10 de abril, tendo já sido testados «1.962 colaboradores, em 65 instituições, estando programada a realização de mais 2.370 testes em 110 instituições nas próximas duas semanas». Os profissionais das creches e dos centros de atividades ocupacionais serão igualmente testados antes da reabertura das suas atividades, o que está previsto para 1 de junho.