Banda da Covilhã quer formar “orquestra dos pais”

A Banda da Covilhã inicia este mês a “Orquestra dos Pais”, um projeto que resulta das solicitações de muitos pais de alunos da academia de música da coletividade.

O objetivo é constituir uma turma de adultos, com um máximo de 16 alunos, que terá formação musical gratuita sob a coordenação de Carlos Almeida e Eduardo Cavaco e formar uma orquestra de sopros e percussão. Os interessados podem inscrever-se através do email bandadacovilha@gmail.com. A iniciativa conta com o apoio da Câmara da Covilhã, União de freguesias de Covilhã e Canhoso e de uma empresa mediadora imobiliária.