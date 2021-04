566 novos casos de Covid-19 e 6 mortes em Portugal nas últimas 24 horas

Portugal registou nas últimas 24 horas 566 novos casos de Covid-19 e mais seis óbitos, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internados manteve-se o mesmo de sábado (466), mas a pressão nos cuidados intensivos baixou ligeiramente, havendo menos seis pessoas internadas, para um total de de 133.

Das seis mortes, quatro ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo e duas na região Norte. O número de novos casos cresceu mais em LVT (mais 200) do que no Norte (183).

Já os valores nacionais da “matriz de risco” – que indicam que as medidas de desconfinamento devem prosseguir ou ter ajustes – mantém-se inalterados desde quinta-feira : índice de transmissão (Rt) em 1,02 (ligeiramente acima do valor de segurança) e incidência pandémica com 65,7 casos de infeção por cem mil habitantes (cerca de metade do valor após o qual a situação se torna arriscada, 120).