Vacinas contra a Covid-19 já estão na ULS da Guarda

As primeiras vacinas contra a Covid-19 já chegaram à Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

Acompanhada por dois carros do Destacamento de Trânsito da GNR, a transportadora entregou as 605 doses atribuídas à unidade hospitalar passava pouco 16h40. A vacinação dos profissionais de saúde e auxiliares tem início marcado para as 10h30 de terça-feira. Nos próximos dias têm prioridade os médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares «que se encontram na primeira linha do combate à Covid-19».