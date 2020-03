ULS cria áreas dedicadas à Covid-19 na Guarda, Pinhel, Trancoso e Seia

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda vai ativar, a partir desta segunda-feira, quatro Áreas Dedicadas COVID (ADC) na Guarda, Trancoso, Pinhel e Seia.

«Com a abertura destas áreas pretende-se maior celeridade e eficácia na prestação de cuidados de saúde aos doentes infetados com o novo coronavírus», refere a ULS em comunicado enviado a O INTERIOR.

Na sede do distrito, a ADC funcionará na extensão de saúde da Guarda-gare e vai receber doentes de todo o concelho, bem como dos municípios do Sabugal, Manteigas e Celorico da Beira.

A ADC-Pinhel está instalada junto ao Centro de Saúde local para os doentes daquele concelho e de Almeida e Figueira de Castelo Rodrigo.

A ADC-Trancoso ficará no Centro de Saúde e abrangerá os doentes de Trancoso, Mêda e Vila Nova Foz Côa. Por último, a ADC-Seia estará junto ao Hospital de Nª Sra. da Assunção para receber os doentes de Seia, Gouveia e Fornos de Algodres.

A ULS adianta que estas consultas COVID funcionarão todos os dias da semana das 8 às 20 horas.