UBI adia exames e antecipa início do segundo semestre

A Universidade da Beira Interior (UBI) promoveu alterações ao calendário escolar na sequência das medidas adotadas esta quinta-feira pelo Governo para combater a pandemia da Covid-19.

Assim, a época de exames do primeiro semestre, que estava marcada para o mês de fevereiro, é adiada para data posterior à Páscoa, que este ano se celebra a 4 de abril. Outra medida de ajustamento levou à antecipação do início do segundo semestre, de 22 de fevereiro para o dia 8 desse mês.

Ainda de acordo com a decisão desta quinta-feira, os alunos do 1º ano continuarão em ensino à distância até 29 de janeiro.