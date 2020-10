Há três funcionários da Câmara da Guarda infetados com Covid-19. Segundo o presidente do município, são três pessoas que trabalham no arquivo municipal, situado nos Paços do Concelho, e que estão em quarentena.

«Estamos a mandar fazer testes a todos os funcionários que contactaram com eles diretamente», confirma Carlos Chaves Monteiro, que adianta que o serviço em causa está encerrado esta segunda-feira e deverá reabrir amanhã «com outros funcionários».

O edil acrescenta que a Câmara está «a acompanhar todas as situações e a aplicar o seu plano de contingência».