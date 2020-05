Saiba o que muda com a terceira fase do desconfinamento

A terceira fase do desconfinamento arranca segunda-feira e afeta restaurantes, centros comerciais, ginásios, ATL e afins. O Governo determinou exceções para a Área Metropolitana de Lisboa devido ao facto de ser nesta região que se tem concentrado o maior número de novos casos de Covid-19 em Portugal. O Estado de calamidade mantém-se.

Saiba o que muda:

TELETRABALHO

Teletrabalho desfasado e com equipas em espelho; obrigatório para imunodeprimidos e doentes crónicos, pessoas com deficiência (inferior a 60 por cento), pais com filhos em casa.

LOJAS DO CIDADÃO

Funcionam por marcação prévia, uso de máscara é obrigatório.

COMÉRCIO E RESTAURAÇÃO

Lojas com área superior a 400 metros quadrados reabrem, tal como lojas e restaurantes inseridos em centros comerciais; fim da lotação máxima de 50 por cento nos restaurantes, mantendo o distanciamento mínimo de 1,5 metros – mas só podem usar todo o espaço se recorrerem a barreiras de acrílico.

Bares e discotecas continuarão fechados. Centros comerciais reabrem a 1 de junho, com exceção dos “shoppings” da Área Metropolitana de Lisboa.

EDUCAÇÃO

Reabertura do pré-escolar.

CULTURA

Reabertura de Cinemas, teatros, salas de espetáculos e auditórios de acordo com as normas definidas pela DGS.

DESPORTO

Reabertura dos ginásios de acordo com as normas definidas pela DGS.

PRAIAS

Abertura da época balnear a 6 de junho.

ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES

A partir de 15 de junho, reabertura de ATL’s não integrados em estabelecimentos escolares; final do ano letivo – atividades de apoio à família e de ocupação de tempos livres.

TURISMO

Turistas não precisam de fazer quarentena quando entrarem em Portugal.

REGRAS GERAIS

A partir de 30/31 de maio: cerimónias religiosas – celebrações comunitárias de acordo com regras definidas entre a DGS e as confissões religiosas

A partir de 1 de junho: ajuntamentos limitados a 20 pessoas (mais 10 que na área metropolitana de Lisboa)