PSP detém dois homens suspeitos de vários roubos na Guarda

A PSP da Guarda deteve dois homens esta quarta-feira por suspeitas da autoria de vários roubos na cidade.

De acordo com o Comando Distrital, os indivíduos de 21 e 51 anos abordavam as vítimas «para venda de perfumes, sendo que, quando recusavam, estas eram ameaçadas com arma branca e coagidas a comprar os referidos produtos».

A polícia adianta que a investigação decorreu durante dois meses, a cargo da Esquadra de Investigação Criminal, e culminou esta manhã com a realização de buscas domiciliárias às residências dos suspeitos. Os detidos vão ser presentes ao Tribunal Judicial da Comarca da Guarda para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.