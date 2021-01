Parceria Continente/ O INTERIOR entregou cheque de 250 euros a mãe do primeiro bebé do ano ano na Guarda

O INTERIOR e o Continente entregaram este sábado um cheque de 250 euros, em produtos “Continente Bebé”, à mãe do primeiro bebé de 2021 nascido na maternidade da Guarda.

Maria Manuela Soares, de 36 anos, agradeceu, emocionada, esta ajuda inesperada, que disse ser «bem-vinda». Daniel nasceu à meia-noite em ponto do primeiro dia do novo ano, de parto normal, com 3, 965 quilos e é o quarto filho de um casal residente em Sebadelhe, em Vila Nova de Foz Côa.

Com esta iniciativa, o Continente volta a apostar no apoio às famílias com uma ajuda importante para as suas primeiras necessidades.

O cheque oferta foi entregue pelo diretor de O INTERIOR, Luís Baptista-Martins, na presença da diretora clínica para os cuidados hospitalares, Fátima Cabral, do vogal executivo do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, António Monteirinho, e da enfermeira-chefe da Obstetrícia, Helena Correia.

Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.