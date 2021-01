Obras nos pavilhões 1 e sede da ULS da Guarda vão ser candidatadas aos fundos comunitários

A requalificação do Pavilhão 1, também conhecido por “comboio”, do Hospital Sousa Martins e do edifício sede da administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda vai ser candidatada aos fundos comunitários, numa intervenção orçada em 11 milhões de euros.

«É primeira fase da segunda fase de modernização do Hospital da Guarda», admitiu a ministra da Coesão Territorial, que visitou a ULS e reuniu com a administração na manhã desta segunda-feira. O que está previsto é uma intervenção inicial ao nível das coberturas, fachadas e envidraçados, «para depois permitir outra intervenção mais profunda, de refuncionalização dos serviços, no próximo quadro comunitário», disse Ana Abrunhosa.

A governante quis conhecer os projetos que estão em cima da mesa e quais as prioridades que podem já ser candidatadas às verbas remanescentes do Programa Operacional Regional (POR) Centro 2020 que «foram alocadas à área da saúde». Outra das obras «urgentes» é a reabilitação do Centro de Saúde de Seia, orçada em 1,3 milhões de euros, que vai avançar.

«Se tudo correr bem, teremos obra no início de 2022 no Parque da Saúde da Guarda e em Seia», acrescentou. Para o próximo quadro comunitário de apoio ficam os pavilhões Rainha D. Amélia e António Lencastre. Já o Pavilhão 5 vai ser intervencionado com verbas deste Orçamento de Estado.