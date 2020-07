Número de infetados por Covid-19 aumenta na Guarda

Há 46 casos ativos de covid-19 na área de abrangência da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, segundo a mesma entidade. Cinco pessoas estão internadas e «41 em vigilância ativa domiciliária».

No concelho da Guarda há 29 casos ativos de infeção, 28 dos quais relacionados com o surto provocado pela festa de aniversário. Destes, 23 infetados são efetivamente alunos do IPG. Há 15 jovens em isolamento no Centro Apostólico, segundo fonte da ULS.

O último relatório epidemológico oficial da ULS, divulgado na sexta-feira, revelava um aumento substancial de casos confirmados no distrito: 287 no total (no dia 3 de julho registavam-se 247). Também o número de casos recuperados aumentou face à semana anterior, sendo agora de 226 (no dia 3 de julho registavam-se 222). Segundo o mesmo documento havia 6 pessoas internadas (mais uma do que no dia 3 de julho), nenhuma estava em Unidade de Cuidados Intensivos. 40 pessoas estavam a ser tratadas e acompanhadas a partir do domicílio (eram 4 na semana anterior).

Não houve mais mortes pelo novo coronavírus, razão pela qual o número total de óbitos se mantém nos 16 desde o início da pandemia. O número do total acumulado de contactos vigiados pela Unidade de Saúde Pública revela um aumento significativo: eram 2685 na passada sexta-feira, enquanto na semana anterior totalizavam 2397 (mais 288 casos). 208 pessoas estavam ainda a ser vigiadas ativamente (mais 98 do que a semana anterior). Desde o início da pandemia 10 profissionais de saúde foram infetados com o novo coronavírus na área de abrangência da ULS.

No distrito da Guarda a maioria dos concelhos não teve alterações nos números totais de infeções, com excepção de Celorico da Beira (mais um caso que na semana anterior, 9 no total), Guarda (passou de 29 casos registados, para 67 segundo o relatório datado de 11 de julho) e Pinhel, que registou mais um caso face à semana anterior (um total de 34 desde o início da pandemia). De um modo geral a faixa etária acima dos 80 anos é a mais afetada pelo contágio, com um total de 73 casos, 50 homens e 23 mulheres.